Adriana Volpe pretende la scuse di Magalli e piange alle Iene

La faida scoppiata tra la soubrette Adriana Volpe e il conduttore Giancarlo Magalli sembra non vedere una fine serena: la lite, l’ultima di una lunghissima serie, è nata la scorsa settimana in seguito a una puntata del programma che entrambi presentano, durante la quale si parlava della terza età. Volpe ha fatto una battuta che ha infastidito particolarmente Magalli; quest’ultimo ha cominciato a lanciarle attacchi più decisi, arrivando a dichiarare:

Quest’ultima frase ha scatenato l’ira di Adriana Volpe, che ha anche rilasciato un’intervista alla trasmissione satirica “Le iene”, nella quale ha confessato che i rapporti tra i due stanno diventando sempre più tesi. La presentatrice è poi scoppiata in un pianto davanti alle telecamere, dichiarando:

“Lui entra in studio e neanche mi saluta. Spero che mi chiederà scusa. Ha fatto capire che io lavorerei in Rai da venti anni grazie ad alcune raccomandazioni particolari insultando non solo me ma anche la stessa azienda che dunque selezionerebbe le sue conduttrici sulla base di segnalazioni totalmente estranee al merito. Sono madre, ho una bambina di 5 anni, e quando vedrà queste cose scritte sulla mamma non sarà piacevole… basta… è una violenza. O fa i nomi e i cognomi oppure a questo punto io sono esausta. Anche mio marito è offeso”.