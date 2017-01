L’Isola dei Famosi ritorna stasera su Canale Cinque in quella che è la terza edizione prodotta da Mediaset. Al timone del programma, ancora una volta, la bella Alessia Marcuzzi che, pare, troverà posto anche lei nelle Honduras. A confermarlo un video, pubblicato dalla bionda conduttrice sul suo profilo Instagram, in cui sembra stare a bordo di un elicottero mentre sorvola le splendide isole di Cayos Cochinos.

Ebbene si…sono partita anche io!!! Isola sto arrivandoooooo🌴☀️ @stefanobettarin @vladimir_luxuria @isoladeifamosi #isola #tuttosottocontrollo ✌️️#vamosaisolar Un video pubblicato da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 29 Gen 2017 alle ore 16:05 PST

Questa la didascalia che è comparsa sotto il video del suo ultimo post e che sembra confermare la presenza di Alessia alle Honduras: “Ebbene sì, sono partita anch’io! Isola sto arrivando!”. Gli appassionati della trasmissione, sul web, si sono divisi in due fazioni, tra quanti pensano che si tratti solo di una trovata pubblicitaria, a quelli che sono convinti che la Marcuzzi condurrà questa prima puntata direttamente da una delle spiagge di Cayos Cochinos.

Ma sono davvero numerose le novità che riguardano questa nuova edizione dell’Isola. Iniziamo dal capitolo opinionisti: al posto dei simpatici Alfonso Signorini e Mara Venier ci sarà Vladimir Luxuria, personaggio noto per essere stato il primo transgender a sedere a Palazzo Chigi e per aver vinto una vecchia edizione del programma. Luxuria interagirà con i vari concorrenti in gara e sarà proprio lei a criticare le loro scelte o a lodarli durante le numerose prove di coraggio cui saranno sottoposti.

In questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci sarà anche il debutto del tanto contestato Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura sostituirà il bravo Alvin, anche se questa scelta è stata ampiamente criticata sul web: non è trascorso molto tempo, infatti, dalle polemiche sessiste che Stefano aveva innescato durante una puntata de il Grande Fratello Vip.

Accantonate la signora Wanna Marchi e sua figlia Stefania, il cast dei concorrenti è ormai confermato. Oltre a Moreno, il giovane rapper che trionfò qualche anno fa ad Amici, ci sono alcuni interessanti nomi. Uno su tutti la sensualissima Milena Mastromarino, attrice hard in alcuni film di Rocco Siffredi. Eva Grimaldi, ex fiamma del fascinoso Gabriel Garko, tenta invece di rilanciare la sua carriera dopo un periodo difficile, ma con la sua bellezza potrà ammaliare più di un naufrago, da Raz Degan al chirurgo delle star Giacomo Urtis.

Insomma, non mancheranno di certo situazioni divertenti e qualche momento imbarazzante, come da tradizione per questo tipo di programma. Infine, per scoprire se la bella Alessia Marcuzzi stasera si troverà nelle Honduras, o negli studi di Cologno Monzese, non bisogna far altro che sintonizzarsi su Canale Cinque e godersi la prima puntata de L’Isola dei Famosi!

