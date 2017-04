Alba Parietti attacca la Lucarelli: “Famosa solo per atti scorretti”

Alba Parietti: “Discutere con la Lucarelli è mettere merda a un ventilatore”. Lo scontro tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli si batte anche a colpi di post sui social network. L’ultimo attacco arriva dalla Parietti che ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui si scaglia contro la giornalista e giudice del reality Ballando con le stelle: “Discutere con la Lucarelli è mettere merda a un ventilatore. Dopo la trovi dappertutto, ha scritto la Parietti. Lei è ossessionata dall’essere il nulla, vorrebbe essere e non è, famosa solo per atti scorretti, volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate”.

L’attacco ai post del fidanzato della Lucarelli. La Parietti, nel suo post, ha citato il fidanzato della Lucarelli, colpevole, secondo lei, di aver pubblicato dei contenuti irrispettosi nei riguardi di vittime di casi di cronaca in cui sono rimasti coinvolti minori, come quello che tira in ballo la morte di Sarah Scazzi: “So che probabilmente nessuno leggerà questo stato, ma a volte, quando mi annoio, vado in giardino, mi ricopro di terra e fingo di essere Sarah Scazzi – si legge nel post ripreso dalla Parietti e scritto presumibilmente dal fidanzato della Lucarelli”. La Parietti ha così commentato: “Questi sono i post del fidanzato di Selvaggia, postati sulla pagina di bulli che lei stessa poi ha fatto chiudere, peccato che uno dei bulli fosse lui. Sabato intanto che lei litigava con me lui scriveva contro di me e pubblicava. Ecco chi è la raffinata penna dell’associazione a delinquere detta da me “la coppia degli acidi”. Selvaggina e il fidanzato che fa simpatiche, macabre battute su bambine morte ammazzate e Pier Giorgio che ha sofferto e lottato per i diritti civili e umani di noi tutti. Chi parteggia per lei,scrive per lei è esattamente come lei. Sono fiera di non piacere a questo tipo di persone. Qualsiasi discussione con la Lucarelli, equivale a mettere della merda davanti a un ventilatore”.

Uno scontro del genere in che altro modo potrà evolversi? Cosa succederà ora tra la Parietti e la Lucarelli? Risponderà a questi attacchi la giornalista e giudice di Ballando con le stelle?

(Foto: Reggio Prima Pagina)