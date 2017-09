Albano a Verissimo: “Qualche volta ho avuto un brutto pensiero”

Albano ospite del salotto pomeridiano di Verissimo: il dolore della separazione da Romina. Il cantante pugliese è stato ospite, sabato 23 settembre, nel salotto di Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Qui ha affrontato temi anche molto difficili riguardanti il suo passato. Tra questi, è ricorso quello legato alla separazione da Romina Power, l’amore della sua vita: “Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno”.

La vita è più importante di tutto: la riappacificazione con Romina Power. Silvia Toffanin ha poi chiesto ad Albano se abbia mai pensato di farla finita e il cantante le ha risposto: “Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo”. Riguardo all’ex moglie, il cantante ha affermato di aver trovato, negli ultimi anni, “un bel modus vivendi attraverso la musica. L’amore può finire, ma il rispetto no e noi abbiamo recuperato il nostro rapporto”.

Albano sogna tanti nipotini e parla del rapporto con Loredana Lecciso. Per l’artista di Cellino San Marco è arrivato il momento di fare il nonno: “La fabbrica dei figli per me è chiusa (…) Non vedo l’ora di diventare nonno, ma non ci sono avvisaglie”. Del rapporto con la sua attuale moglie, Loredana Lecciso, ha detto: “è tornata ad essere quella che ho conosciuto all’inizio. Eravamo arrivati ad un passo dal dirci addio, ma onestamente né io né lei abbiamo avuto la forza di separarci per l’amore e la voglia di crescere i nostri figli in armonia”.

(Foto: Blog Tivvù)