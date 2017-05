Amici, Maria De Filippi: ecco quanto ha preso alla sua laurea

Riccardo Marcuzzo e Mike Bird gli unici ad aver proseguito gli studi. Nel corso della puntata della semifinale di Amici, Maria De Filippi si è confrontata con i ragazzi della scuola di Canale 5 sul tema degli studi e dell’università. Sono solo due gli allievi ad aver proseguito gli studi: Riccardo Marcuzzo e Mike Bird. A quest’ultimo mancano pochi esami per conseguire la laurea in storia dell’arte. La De Filippi ne ha approfittato per parlare di come ai suoi tempi ha affrontato il suo percorso di studi universitari.

Maria De Filippi confessa il suo voto di Laurea. La conduttrice ha sempre prestato attenzione affinché la sua media dei voti non scendesse al di sotto della soglia del 28: “una laurea in due materie. Pensate che rifiutavo anche i voti. Ricordo un esame di diritto privato che era diviso in due parti e alla prima parte presi 25 e lo rifiutai. Io ero proprio scema, o da 28 in su o niente. Il professore mi disse che l’avrebbe segnato a matita e poi l’ho accettato, nella seconda parte dell’esame diventò 28 e quindi ho fatto bene ad accettare”. Maria De Filippi ha poi ammesso di essersi laureata in Giurisprudenza con la massima votazione, 110 e lode, per poi specializzarsi in Finanza e tentare la carriera in Magistratura. La vita, invece, l’ha portata su ben altri lidi.

(Foto: Il Giornale)