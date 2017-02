Andrea Marcaccini espulso dall’Isola: l’ex lo accusa di stalking e violenza

Passata la tempesta che ha flagellato l’Isola, sembra che il sole sia finalmente tornato a splendere nei cieli Honduras. I naufraghi sono salvi e lo show ha cominciato a macinare.

La prima puntata dello show, però, ha portato con sé anche altre nubi, nubi che riguardano Andrea Marcaccini. Star dei social network e modello, Andrea è stato definitivamente espulso dal programma a causa di una mancata comunicazione della pendenza penale. Le accuse che gravano su Andrea sono di quelle “infami”: la sua ex fidanzata, infatti, lo ha denunciato per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. C’è da chiarire che, in vero, la maggior parte di queste accuse sono state definitivamente archiviate dal tribunale ed altre sono state rinviate a giudizio.

Alessia Marcuzzi, presentatrice del reality, ha detto ad Andrea “ Non ti avremmo preso se lo avessimo saputo. Perciò sono costretta a leggerti un comunicato ufficiale. Noi dobbiamo sapere tutto di voi naufraghi, per questo la produzione ha deciso di mandarti questa comunicazione. Tu come gli altri hai firmato di non aver procedimenti penali a tuo carico che tu sapessi. Come già accaduto in passato, chi viola il regolamento del programma è automaticamente fuori dal gioco. Mi dispiace Andrea, ma sei stato espulso. Devi lasciare immediatamente l’Isola dei Famosi”. Per discolparsi, il diretto interessato ha dichiarato davanti alle telecamere “La mia ex ha aspettato di dire queste cose per cercare visibilità. Lo stalking e il sequestro di persona sono già stati archiviati dal giudice a gennaio perché non ci sono prove e il fatto non sussiste. Non mi va di parlare di questi fatti qui, ma sono stato io vittima di violenza. Quando io l’ho lasciata, lei è andata fuori di matti, si è fatta del male davanti a tante persone. La violenza mi fa schifo, questa cosa mi fa schifo . Io non reputo persone gli uomini che picchiano le donne. E vale lo stesso per il contrario. Io ho subito la violenza femminile. Qui si parla di violenza maschile.” Alessia ha comunque sottolineato che il programma non è un tribunale e che Marcaccini è stato espulso per aver violato comunque le regole.

Tra gli eliminati anche Dayane Mello: andata in nomination con Samantha De Grenet, ha perso contro quest’ultima, capace di attrarre a sé le simpatie del pubblico, nonostante il carattere molto forte.

Insomma, tra alti e bassi questa nuova edizione dell’Isola continua a stupirci ogni giorno di più.

[fonti articolo: lastampa.it, ilgiornale.it, today.it]

[foto: lastampa.it]