Anticipazioni Festival di Sanremo 2017: come vestirà Maria De Filippi?

Questa sera parte il 67esimo Festival di Sanremo e alla conduzione ci sarà il duo Carlo Conti-Maria De Filippi. Tutti si chiedono come sarà questa edizione e come una delle signore Mediaset, Maria De Filippi, esordirà sul palco dell’Ariston. Tra le anticipazioni che girano in queste ore sul web ci sono anche quelle riguardanti il look scelto dai conduttori e dagli artisti che parteciperanno alla gara canora.

Come vestirà Maria De Filippi? Carlo Conti è al secondo anno consecutivo di conduzione. Quest’anno non ha scelto di essere affiancato da vallette ma ha voluto soltanto una co-conduttrice. Ed è proprio su Maria De Filippi che si concentrano le molte attenzioni della stampa e del pubblico. Nel corso della conferenza di lancio del Festival ha rivelato che indosserà abiti Givenchy realizzati dallo stilista Riccardo Tisci. Una novità apportata dalla De Filippi riguarda il numero di abiti che vestirà durante le cinque giornate della kermesse: non quattro ma uno per ogni serata. Sul tipo di abiti che indosserà c’è ancora riserbo, sebbene si sa quanto la conduttrice Mediaset ami gli abiti lunghi e il colore nero.

La kermesse musicale andrà in onda questa sera, in diretta, su Raiuno, per un totale di cinque serate fino all’11 febbraio prossimo.

(Foto: donnamoderna.it)