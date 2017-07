Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli querela per diffamazione Alba Parietti

A Ballando con le Stelle i riflettori si sono momentaneamente spenti mentre la querelle tra Selvaggia Lucarelli, giudice del reality dance di Rai Uno, ed Alba Parietti, partecipante dell’ultima edizione, continua ad essere accesa e passa ora addirittura per le vie legali.

Secondo quanto riportato da Dagospia, la Lucarelli ha deciso di querelare Alba Parietti e il suo fidanzato, il musicista Lorenzo Biagiarelli, per diffamazione. Il capo d’accusa sono le dichiarazioni, o meglio le liti, intercorse tra loro durante il programma Ballando con le Stelle.

La Lucarelli ha ritenuto non idonea a partecipare al programma la Parietti e si è perfino assentata nel corso della finale dell’ultima edizione pur di non vederla gareggiare. Le due signore della televisione si sono anche attaccate duramente dai loro profili social. Una lite che ora passa attraverso le vie legali con la querela per diffamazione sporta dalla Lucarelli nei confronti della Parietti. Sembra che la Lucarelli abbia chiesto 180 mila euro come risarcimento danni.

La Parietti, intanto, ha chiesto aiuto ai suoi fan tramite la sua pagina Facebook: “Chiedo ai miei amici e sostenitori, ai quali chiedo inoltre di evitare qualsiasi forma di insulto, di fornirmi, non avendo io messo in archivio nulla, in quanto il mio lavoro non è quello di screditare le persone, materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo, nei miei confronti e viceversa da parte della signora Lucarelli e fidanzato. In 35 anni di carriera, non mi era mai accaduto, di prendermi offese personali, per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni”.

