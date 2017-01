Belen Rodriguez si commuove a C’è Posta per Te

La prima serata di Canale 5 tra lacrime e fazzoletti di Belen. La showgirl argentina si è commossa nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi, in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5. La Rodriguez si è commossa di fronte alla storia di una coppia in difficoltà economica, quella di Brenda e Alfonso.

Il sogno di Brenda per suo marito. I sogni, si sa, spesso non rimangono solo pura astrazione ma finiscono con il concretizzarsi. E Brenda è riuscita a materializzare il sogno di suo marito Alfonso: incontrare Belen verso la quale nutre una profonda ammirazione. Belen non ha trattenuto le lacrime di fronte a tale richiesta e prova d’amore della donna ed ha voluto anche ricordare della sua infanzia e delle difficoltà economiche incontrate dalla sua famiglia. La showgirl argentina ha ricordato alla coppia quanto sia importante l’amore e quanto questo sentimento possa essere d’aiuto nel fronteggiare le difficoltà della vita. L’amore, ha affermato Belen, è qualcosa che non si può comprare.

Una frecciatina all’ex marito Stefano De Martino? Belen ha anche condiviso l’affermazione di Brenda, quando la donna ha affermato che “non esistono più gli uomini di una volta”. La risposta della showgirl è stata: “Hai ragione, confermo”.E sui social tale affermazione non è passata inosservata, a tal punto da far pensare a molti che si sia voluta rivolgere proprio al suo ex marito, Stefano De Martino.

(Foto: inews24.it)