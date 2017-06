Berlusconi interviene a Quinta Colonna per aiutare uno sfrattato

Silvio Berlusconi aiuta gli sfrattati. L’ex premier Silvio Berlusconi è intervenuto a Quinta Colonna, programma di Rete 4, per aiutare Emmanuel Mariani, a rischio sfratto nella Capitale. Mariani, dipendente Atac con tre figli, di cui uno invalido, rischia di perdere l’alloggio popolare in cui vive ed ha deciso di rendere nota la sua storia: “Io, mia moglie e i miei tre figli, di cui uno invalido al 100%, rischiamo di finire in mezzo alla strada. Siamo disperati”. Berlusconi ha risposto all’appello di Mariani e lo ha invitato ad un incontro: “Ho visto il programma e sono rimasto colpito dalla situazione di Emmanuel. Mercoledì sarò a Roma: se viene a trovarmi, la vicenda della casa la sistemo io”.

L’uomo ha raccontato la sua storia e di che tipo di assistenza necessita sua figlia: “Mia figlia ha bisogno di una assistenza continuativa: soffre di epilessia e mangia artificialmente. Ma non mi lamento, perché non ci fa mai mancare un sorriso. Avendo questo problema, nel 2006 siamo entrati in una graduatoria speciale e abbiamo avuto l’assegnazione della casa comunale”.

La casa a rischio a causa di un cavillo. Il problema sopraggiunge quando ad ottobre, la nuova amministrazione del sindaco Virginia Raggi, inoltra una lettera di sfratto a Emmanuel: “A ottobre la nuova giunta comunale ci ha spedito una lettera di sfratto perché, per un cavillo, hanno ritenuto invalido l’atto di assegnazione. Ho chiesto più volte, anche al sindaco Virginia Raggi, di venire a vedere in che condizioni vive la mia bimba, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta”.

L’ex premier è rimasto così colpito dalla vicenda che ha deciso di intervenire telefonicamente e prestare il suo soccorso a Emmanuele Mariani e alla sua famiglia.

(Foto: LaPresse)