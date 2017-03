Boss in incognito: protagonista dell’ultima puntata è Zamò

Basato sul programma inglese Undercover Boss, “Boss in incognito” è uno dei programmi RAI più seguiti di questi ultimi tempi. Presentato da Nicola Savino, il format segue un imprenditore che si finge semplice impiegato della sua azienda, così da poter comprendere a fondo le problematiche, lavorative e non, che i vari lavoratori devono affrontare ogni giorno.

Il protagonista dell’ultima puntata andata in onda è stato l’imprenditore friulano Pierluigi Zamò, patron di Ilcam, azienda che ormai da anni produce ante, antine e frontali in legno per mobili. L’azienda ha sedi sparse anche in Romania e Slovenia è può contare su ben 800 dipendenti, il che rende Zamò capo di un’azienda di grandissima rilevanza a livello continentale. Nel corso della puntata, l’imprenditore ha avuto modo di poter passare il tempo con cinque lavoratori di differenti aree lavorative: il primo è stato Bruno, impiegato in falegnameria, la seconda Susanna, dell’area carteggio, quindi il responsabile del reparto presse Matjaz (proveniente dalla Slovenia), Claudio, addetto al rivestimento delle ante e ultima Anita, che si occupa dell’imballaggio.

Dopo aver passato del tempo con i suoi sottoposti, facendosi passare per un nuovo assunto, Pierluigi ha svelato, come di consueto, la propria identità agli impiegati, facendo a ciascuno di loro un regalo che fosse in qualche modo legato al loro passato. Passato che, il più delle volte, presenta momenti estremamente drammatici, che vengono prontamente sottolineati.

Insomma, anche questa volta alla RAI hanno fatto centro: la puntata è stata ampiamente apprezzata dal pubblico, che ormai da 4 stagioni segue fedelmente il format, senza perdersene una puntata.

