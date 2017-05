Briatore contro Pardo: scoppia la lite in TV

Che Flavio Briatore non fosse propriamente un uomo con un carattere docile era chiaro, d’altra parte per essere arrivato così lontano, avere una personalità temprata e forte era d’obbligo. Ultimamente l’imprenditore è stato spesso al centro della cronaca, un po’ per uscite francamente opinabili, un po’ per punti di vista ampiamente condivisibili.

L’ultima uscita di Flavio che ha fatto chiacchierare la stampa e il pubblico risale a qualche sera fa quando, ospite del programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”, il businessman, amico stretto di Donald Trump, ha perso letteralmente le staffe andando su tutte le furie. Ma qual è la ragione dietro a una tale perentorietà nelle risposte? A quanto pare, Briatore non avrebbe affatto gradito le domande fatte da Pierluigi Pardo: quest’ultimo gli ha infatti chiesto quale fosse lo stile di vita nel principato di Monaco e l’imprenditore ha risposto:

“E’ un luogo dove uno che ha le possibilità può viverci tranquillamente. Bisogna avere le possibilità, come in tutte le cose. Queste cose qui, ricchi-poveri, son tutte c****te che voi tirate fuori. Intanto cominciate a guadagnare per potervi permettere Montecarlo e non rompete sempre i maroni con queste cose qui perché io prendo, mi alzo e me ne vado dallo studio. Non ha nessun senso. I poveri, i ricchi: ma cosa vuol dire? Siamo proprio degli ignoranti. Siamo proprio dei rancorosi”.

Pardo naturalmente non ha potuto fare a meno che rispondere in maniera altrettanto netta, affermando, giustamente, di non essere affatto rancoroso. A questo punto lo scontro è continuato in maniera fin troppo accesa, con Briatore che ha continuato ad attaccare il giornalista, reo di aver posto una semplicissima domanda, senza alcuna malizia.

Pardo ha anche cercato, nel suo piccolo, di placare gli animi, facendo qualche domanda a sfondo calcistico al suo stizzito ospite che, ormai troppo inquieto, ha detto “Parlane con qualcun altro…”.

Insomma, Flavio, forse sarebbe il caso di prendere tutto un po’ più alla leggera, no?

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, adnkronos.com, liberoquotidiano.it]

[foto: liberoquotidiano.it]