La RAI sta rivedendo gli stipendi dei suoi uomini di punta. Uno dei nomi più altisonanti che dovrà affrontare il taglio di salario sarà nientemeno che sua maestà Bruno Vespa. Il giornalista, da anni in RAI e al timone della trasmissione di grandissimo successo “Porta a porta”, vedrà il suo stipendio decurtato addirittura del 30%: Vespa incasserà 1 milione e 200 mila euro per un totale di 120 puntate. Il giornalista ha dichiarato:

“L’ho fatto in segno di solidarietà con i dirigenti Rai ai quali è stato imposto retroattivamente un forte taglio retributivo, con l’auspicio che la norma relativa venga rivista al più presto per non far uscire l’azienda dal mercato manageriale. L’ho fatto anche per dare un piccolo contributo alla serenità aziendale in un momento di forti polemiche, anche sulle retribuzioni. La direzione generale Rai ha accettato e mi ha rinnovato il contratto per due anni, più l’opzione per un terzo. Ringrazio Mario Orfeo per aver annunciato di voler festeggiare con me l’anno prossimo i 50 anni del concorso che nel 1968/69 mi portò al telegiornale”.