Ceccherini senza controllo: ecco come ha trattato il dottor Urtis

Da una parte c’è il dottor Giacomo Urtis, diventato famoso per essersi autonominato il chirurgo delle star, dall’altra c’è lui, quel Massimo Ceccherini che, se al cinema ci ha regalato tante risate e momenti di leggerezza, ha mostrato in più di un’occasione un carattere poco gestibile e spesso iracondo.

Il comico toscano e il dottore fanno entrambi parte del cast dell‘Isola dei famosi e proprio durante l’ultima puntata, l’attore si è rivolto in maniera estremamente ineducata nei confronti di Urtis. Quest’ultimo, in nomination assieme al modello Raz Degan, avrebbe nominato Massimo, che si è scagliato verbalmente contro di lui. Ceccherini ha fatto il gesto di abbassarsi i calzoni e urlato “lo so io cosa vuole il dottore”, facendo un riferimento poco velato quanto sciocco al fatto che Urtis sia omosessuale. In tutto ciò gli altri concorrenti non hanno preso le parti del dottore, accennando addirittura qualche risata.

Come era facilmente pronosticabile, il popolo del web si è scagliato duramente contro Ceccherini, criticandolo aspramente per la sua uscita poco felice e il comportamento bigotto. In molti sui social network hanno stigmatizzato le parole pronunciate dall’attore toscano. In molti, inoltre, ricordando quanto accaduto a Clemente Russo nel corso del Grande Fratello VIP (diede del “friariello” a un altro concorrente), hanno chiesto alla produzione di eliminare immediatamente il comico.

Insomma, non è la prima volta che Massimo ci casca: già nel 2006 venne eliminato dallo show per aver bestemmiato in diretta. Che questa sia la seconda eliminazione prima del tempo? Vedremo.

[fonti articolo: leggo.it, iltempo.it, it.blastingnews.com]

[foto: gentevip.it]