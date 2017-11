Cecilia e Ignazio distanti dopo il rimprovero del Grande Fratello

Le scene hot non bastano per essere espulsi dal Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ricevuto un rimprovero da parte del Grande Fratello, dopo aver dato spettacolo in televisione per il sesso orale praticato dentro l’armadio a favore di telecamere.

Cecilia e Ignazio distanti dopo la “bacchettata”. La coppia, formatasi dentro la casa più spiata d’Italia, sembra si sia un po’ spenta dopo la bacchettata presa per quanto combinato davanti le telecamere. Sul web sono piovute molte critiche per quanto visto in televisione e in molti sono arrivati a chiedere l’espulsione dei due dalla casa.

Cosa ha comunicato il Grande Fratello a Cecilia e Ignazio? Non è dato sapere con esattezza cosa abbia comunicato il Grande Fratello ai due neo innamorati ma, grazie all’audio del dialogo tra Ignazio e Jeremias, si è capito che si è trattato solo di un rimprovero: “Ci hanno ripreso per le nostre effusioni amorose. Ci hanno detto che dobbiamo essere un po’ più tranquilli”, ha affermato Moser al fratello di Cecilia, anche lui nella casa. Basterà una tirata d’orecchie a far placare i bollenti spiriti di Cecilia e Ignazio?

(Foto: Gossipblog)