Dopo le polemiche sui compensi di Carlo Conti per Sanremo 2017 (peraltro il Festival ha prodotto un utile non indifferente, ndr), il Cda della Rai ha reso noto che da aprile le cose cambieranno. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, il Cda dell’azienda di Viale Mazzini ha dato mandato al dg Antonio Campo Dall’Orto di applicare il limite di stipendio di 240 mila euro anche ai contratti di collaborazione e consulenza di natura artistica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i principali personaggi della TV italiana pubblica dovranno rivedere la propria posizione economica aziendale. Stiamo parlando di gente come Fazio, Insinna, Clerici, Vespa, Giletti, Conti, Piero e Alberto Angela, Amadeus, Annunziata.

Il rischio ora, per Mamma Rai, è quello di vedersi sfuggire tutte le sue star in un mercato che ha molti altri editori solidi come Sky o Discovery, i quali potrebbero facilmente offrire ingaggi di altro tipo. Intanto Bruno Vespa ha commentato ai microfoni di Ansa la notizia: “Credo che il cda abbia voluto in qualche modo invitare il ministero dell’Economia a una decisione di buon senso, se si vuole che la Rai resti nel mercato. E poiché il ministro Padoan ha dato molte prove di essere una persona di grande buon senso, sono fiducioso che si troverà presto una soluzione”.

Più leggera la reazione di Lucia Annunziata che ha dichiarato quanto segue: “Non c’è problema, è una legge dello Stato, una decisione del Cda Rai, io obbedisco”

