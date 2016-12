Cristina Parodi lascia ‘La vita in diretta’ su Rai 1

Cristina Parodi lascia “La vita in diretta”? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica Ah saperlo…, pubblicata sulla rivista Oggi, Cristina Parodi sarebbe in procinto di lasciare la trasmissione televisiva di Rai 1 La vita in diretta. Un cambio di programma che dovrebbe portare la conduttrice ad un nuovo impegno sempre in Rai.

Le motivazioni dell’abbandono? Nostalgia di Milano e della famiglia. Per Dandolo le motivazioni dell’abbandono della conduzione de La vita in diretta risiederebbe nel desiderio della giornalista di tornare nella amata Milano, vicino alla sua famiglia. Per la Parodi potrebbe profilarsi un impegno sempre in Rai, in una trasmissione come “Domenica In”. Il nuovo incarico dovrebbe portarla a Roma soltanto una volta a settimana e non quotidianamente come avviene ora. Chi prenderà il posto della Parodi se dovesse lasciare la conduzione del programma La vita in diretta?

Una cosa è certa: Cristina Parodi, nel caso dovesse lasciare l’attuale trasmissione che la vede protagonista, troverà sicuramente una nuova collocazione visto l’apprezzamento che il pubblico nutre nei suoi confronti. La moglie di Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo, ha una lunga gavetta alle sue spalle che l’ha vista esordire giovanissima sulle picole reti TelePiccolo e Telereporter. Il balzo a reti nazionali lo ha compiuto passando nel 1990 a Mediaset, diventando uno dei volti noti del telegionale di Canale 5. Dal 2014, dopo aver condotto per nove stagioni Verissimo, è in Rai alla conduzione del contenitore pomeridiano La vita in diretta.

(Foto: Tvblog)