De Martino, ‘Selfie’: “La mamma di Belen ha pianto perché si sposava con me”

Stefano De Martino e le lacrime dell’ex suocera. Ai matrimoni, si sa, ci si commuove e a quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono versate anche delle lacrime. Il ballerino ha voluto ricordare con una battuta quelle versate dall’ex suocera, la mamma di Belen Rodriguez: “Tutte le mamme piangono ai matrimoni. La mamma di Belen piangeva non perché la figlia si sposava ma perché si sposava con me”. La battuta, pronunciata nel corso dell’ultima puntata del programma Selfie, condotto da Simona Ventura, ha generato le risate del pubblico ma non quelle di Belen.

Belen ha negato tutto. La showgirl ha però negato tale episodio ed è sembrata anche infastidita dalla battuta su sua madre pronunciata dall’ex consorte. A sistemare le cose ha pensato poi Iva Zanicchi, presente in studio, che ha affermato: “Tutte le mamme vorrebbero un genero come te”. E Simona Ventura, a voler spegnere qualsiasi forma di fastidio o risentimento tra i due, per la battuta, è intervenuta in favore dell’amore “che viene, che va e che può tornare”. Alla prossima puntata di Selfie ne sapremo di più e chissà che Belen non ricambi De Martino con una sua battuta inerente il loro matrimonio.

(Foto: BitchyF)