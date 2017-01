Don Bruno Fasani a La Vita in Diretta: ‘Non andate in vacanza in Abruzzo’

Nel corso della trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta, Don Bruno Fasani, ospite in studio, ha pronunciato parole che hanno subito scatenato aspre polemiche. Il prete-giornalista veneto, in merito a quanto accaduto in questi mesi in Abruzzo, ultima la tragedia dell’hotel di Rigopiano, ha affermato: “Non andate in vacanza in Abruzzo, venite al nord, ci sono tantissime località, chiederemo di farvi fare uno sconto ma non andate in vacanza lì”. Don Fasani ha consigliato agli amanti della neve di recarsi in Alto Adige, a Brunico, e non scegliere come mete il martoriato Abruzzo perché colpito dall’emergenza e dal maltempo.

Critiche dal sindaco di Roccaraso: “Non bisogna creare ulteriori danni a questo paese”. Il sindaco di Roccaraso, località turistica invernale e estiva, ha scritto sul suo profilo Facebook: “Roccaraso merita rispetto e non bisogna creare ulteriori danni a questo paese che è già stato umiliato. Queste affermazioni creano un enorme danno a tutto l’Abruzzo, si generalizza e la Rai non dovrebbe far passare questo tipo di messaggi”. Il sindaco ha poi proseguito spiegando che gli impianti della sua città sono funzionanti e raggiungibili: “Abbiamo un’organizzazione che è un modello a livello interregionale, ci sono stati investimenti infrastrutturali pubblici e privati considerevoli e non possiamo accettare che ogni sforzo possa essere vanificato da chi parla senza cognizione di causa e tempo tramite la trasmissione girata sulla Rai, canone che per altro tutti i cittadini dell’Abruzzo pagano e che non è accettabile tutto ciò”.

(Foto: Le Ultime Notizie – WebDigital)