Ecco gli stipendi dei conduttori più famosi della TV italiana

Negli ultimi giorni sono esplose le polemiche sulla proposta di inserire tetti massimi ai salari dei principali conduttori della TV di stato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il compenso previsto per Carlo Conti durante le serate del Festival di Sanremo 2017. Le norme vigenti sulla trasparenza stabiliscono che i compensi dei manager e dei dipendenti della Tv di Stato devono essere pubblici solo se superano la soglia di 200 mila euro lordi l’anno. Alcune informazioni sullo stipendio dei conduttori, però, sono state svelate da La Stampa

1. Carlo Conti

Avrebbe ricevuto 650 mila euro di compenso Carlo Conti per presentare l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore ha devoluto parte del suo cachet ai terromotati del centro Italia

2. Antonella Clerici

Antonella Clerici ha rinnovato in esclusiva con Rai 1 per un compenso pari a 3 milioni di euro lordi in due anni.

3. Michele Santoro

Il ritorno in Rai per Michele Santoro sembra essere stato fruttuoso: 2.7 milioni versati alla società di produzione del giornalista.

4. Flavio Insinna

Per una stagione in Rai percepisce uno stipendio pari a 1 milione e 420 mila euro.

5. Lucia Annunziata

Il cachet di Lucia Annunziata si attesta sui 460 mila euro a stagione.

6. Bruno Vespa

Il famoso conduttore di “Porta a Porta” riceve un compenso di 1 milione e 800 mila euro.

7. Piero Angela

Per dispensare cultura in maniera sapiente, Piero Angela guadagna 1 milione e 800 mila euro in 4 anni.

8. Michele Guardi

Michele Guardì in anno di lavori fuori contratto ha ricevuto dalla tv pubblica 586 mila di euro.

9. Massimo Giletti

Giletti in base agli accordi con Rai parte da uno stipendio minino garantito di 500 mila euro lordi l’anno ma con gli “extra” vanno aggiunti alla cifra altri 313 mila euro.

[Fonte articolo: corriere.it]

[Foto: violanews.com]