Fabio Fazio ammette: “Guadagno molto, ma…”

Il volto di Fabio Fazio è in senso assoluto uno dei più noti della televisione. Da 30 anni ormai è sulla cresta dell’onda e i suoi programmi raggiungono sempre picchi di share altissimi. “Che tempo che fa”, in particolar modo, ha fatto breccia nei cuori di moltissimi spettatori: d’altra parte non potrebbe essere altrimenti, poiché lo show ricalca a grandi linee i format americani più di successo. Per di più, Fazio ha avuto in studio alcune delle star più importanti e famose del panomara mondiale (qualcuno ricorda la popstar Adele, piuttosto che Madonna?).

Proprio per la sua abilità di tenere in piedi uno show così di successo, Fabio guadagna molto e quando diciamo molto, intendiamo cifre attorno ai 2 milioni e 240 mila euro annui. Troppo? Per alcuni sì, per altri il suo stipendio è perfettamente allineato alle entrate che garantisce alla RAI. Infastidito dalle mille voci nate attorno al suo compenso (c’è stato chi, addirittura è arrivato a dire che il presentatore guadagnasse l’astronomica cifra di 870 milioni di euro -roba che neanche David Letterman od Oprah Winfrey-), Fabio ha dichiarato sulle pagine del Corriere della sera:

“È una cifra molto importante. Io ho naturalmente applicato lo sconto che mi ha chiesto la Rai. Ma farò 32 puntate in più per un totale di 64: oltre alle tre ore della domenica sera, andrò in onda anche il lunedì alle 23 e 30. E il programma è pressoché interamente ripagato dalla pubblicità. Come ha detto il dg, l’azienda risparmia”.

Oltre a ciò, Fazio è sembrato infastidito anche da attacchi mirati fatti ad alcuni suoi collaboratori stretti. C’è stato chi avrebbe insinuato che un’autrice del programma guadagnerebbe più del direttore generale RAI, cosa assolutamente falsa: questa diceria ha incattivito così tanto il presentatore, che ha già minacciato, giustamente, querele.

Insomma, Fabio Fazio potrà anche guadagnare tanto, forse troppo dal punto di vista di qualcuno, ma sta di fatto che i suoi show sono seguitissimi, ben fatti, divertenti e mai banali e di certo fa entrare nelle casse RAI molti, moltissimi soldi.

[fonti articolo: corriere.it, ilgiornale.it, ilpost.it]

[foto: ilpost.it]