Fabio Testi sulla chiusura di Parliamone Sabato: “A casa la Boldrini, non la Perego”

Fabio Testi: “chiudere la Boldrini e il Parlamento”. Intervistato da La Zanzara, su Radio24, Fabio Testi ha detto la sua in merito alla chiusura della trasmissione Parliamone Sabato. L’attore ha partecipato all’ultima puntata, quella in cui è stata mandata in onda una lista contenente sei motivazioni che spingerebbero il maschio italico a preferire una fidanzata dell’est. Testi ha affermato durante l’intervista che “bisognerebbe chiudere la Boldrini, chiudere il Parlamento, ne sentiamo e ne vediamo di tutti i colori, ogni giorno”.

Le frustrazioni maschili? Si combattono con la riapertura delle case chiuse. Fabio Testi si è anche soffermato sul problema delle frustrazioni maschili che, a suo dire, andrebbero risolte con la riapertura delle case chiuse: “In questo supermercato dell’erotismo mancano i bordelli. E tanti complessi e tante strutture nella mente degli uomini nascono perchè non riescono a sfogare come vorrebbero. Quindi pago e mi diverto”.

(Foto: Corriere Tv)