Ferragosto in TV: tutto il palinsesto dei programmi Rai

I cittadini che sono rimasti a casa possono scegliere tra una vasta gamma di programmi, film e telefilm di grande livello, che analizzeremo in questa guida.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti di MacGyver, storico serial andato in onda con successo negli anni Ottanta, sono i due episodi inediti del remake realizzato negli ultimi mesi. Nelle due puntate, trasmesse su Rai Due in prima serata, i telespettatori potranno assistere alle indagini del loro eroe preferito, alle prese con un assassino psicopatico della California che sta causando molte noie alla Polizia.

Il palinsesto offerto da Rai Uno non è meno interessante: in prima serata sarà trasmesso il terzo episodio de L’Ambasciata, una serie televisiva con protagonista l’attore Abel Folk, un ambasciatore in Thailandia coinvolto in storie mozzafiato e intrighi politici. Alle 22:45, invece, su Rai Uno potrete assistere a Un’estate in Grecia, un’interessante pellicola incentrata sulle disavventure di una donna alla guida di un pullman.

Per quanto riguarda la prima serata di Rai Tre, questa rete punta sul classico e propone un cult come Momenti di Gloria, film che, nel 1981, ha ottenuto un meritato “Premio Oscar”. In questa pellicola potrete ammirare le turbolenti vicende di due velocisti impegnati alle Olimpiadi di Parigi del 1924. A seguire, Rai Tre propone Incompresa, una pellicola diretta dalla brava Asia Argento e con protagonista Gabriel Garko.

Rai 5 di solito offre ai suoi telespettatori documentari e reportage musicali, ma, per la prima serata di questo martedì di Ferragosto, la rete punta su un film storico come Io sono con te, un dramma incentrato sulla vita di Maria di Nazareth. Altrettanto intensa la proposta di Rai Movie con The Four State – Il Quarto Stato, thriller ambientato a Mosca con la bella Kasia Smutniak.

Su Rai Movie la scelta è altrettanto variegata: Neverwas – La favola che non c’è, infatti, è un film drammatico con un cast di ottimi attori e potrà interessare il telespettatore che vuole una storia raccontata in modo esemplare e priva di sbavature. Infine, Rai Premium trasmetterà in prima serata Provaci ancora Prof! un telefilm con Veronica Pivetti giunto alla settima stagione e rivolto sia al pubblico adulto che ai ragazzi.

Insomma, le proposte Rai per questo Ferragosto sono davvero tantissime e il telespettatore avrà a disposizione una vasta scelta di programmi con cui trascorrere qualche ora di sano relax.

