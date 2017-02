Chi è Greta Menchi? È stata presentata da poco la giuria di qualità del Festival di Sanremo e tra i giurati c’è anche la youtuber Greta Menchi. Ha 21 anni, è nata il 4 giugno 1995 a Roma, ed è conosciuta soprattutto tra i più giovani per la sua presenza su Youtube. Il suo canale sulla piattaforma video di Google conta oltre 1 milione di iscritti e tutti i suoi video non hanno meno di 400 mila visualizzazioni.

Un canale per parlare delle sue coetanee. Con il suo canale Greta Menchi parla delle esperienze delle ragazze della sua età, passando da cose futili a cose più importanti, come ad esempio le relazioni amorose. Pillole di video blog con le quali raccontare di tutto ed anche delle sue passioni musicali, tra i cui generi spicca il pop internazionale e la musica italiana. E con la musica si è cimentata con la cover di Cheap Thrills, assieme ad un altro giovane youtuber, Sheffo, nel maggio del 2016. Un esperimento che non è piaciuto ai suoi fan ed ha visto la Menchi cancellare il video dal suo canale.

La Grenchi rientra nella label discografica di Fedez e J-Ax. La sua notorietà le ha permesso di realizzare una linea scolastica di diari, astucci e zaini. Da questa sera farà parte in maniera effettiva della giuria di qualità del Festival di Sanremo. Un’altra esperienza importante da aggiungere alle molte vissute sinora.

(Foto: YouTube)