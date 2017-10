Filippa Lagerback e la dedica a Daniele Bossari nel Grande Fratello Vip

Daniele Bossari festeggia il compleanno nella casa del Grande Fratello Vip. Sono una coppia molto affiatata da quasi vent’anni e neanche la lontananza sembra scalfire la loro relazione sentimentale. Filippa Lagerback non ha rinunciato a fare i suoi auguri di compleanno al compagno Daniele Bossari, attualmente tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Filippa Lagerback: “scavalcherei quel muro per te”. Bossari ha spento 43 candeline nella casa e attraverso il social, la Lagerback gli ha inviato la sua dedica speciale: “Auguri Amore Mio, ti amo da impazzire, scavalcherei quel muro per abbracciarti e per dirti quanto sei speciale. Ma so che il mio pensiero ti arriverà, siamo sempre connessi. Divertiti e goditi questa esperienza pazzesca, sono orgogliosa di te, sei l’uomo che ho sempre sognato”. I due hanno una figlia, Stella, di 14 anni.

Bossari ha ricordato in questi ultimi giorni quanto l’esperienza del Grande Fratello lo stia aiutando. Ha detto di sentirsi “onorato” di condividere un’esperienza del genere con gli altri concorrenti. A commuovere i compagni di viaggi dentro la casa e i telespettatori anche il racconto del conduttore, relativo al tentativo di suicido di una persona a lui molto cara, che aveva ferito e che lui è riuscito a salvare.

