Flavio Briatore: “Non so come si possa vivere con 1.300 euro al mese”

L’Italia non sta vivendo un buon momento sia per quel che concerne il mercato del lavoro, sia per quel che riguarda la ricchezza percepita dalla popolazione. Gli stipendi sono bassi e il costo della vita è alto: sono in molte le persone, single o con famiglia sulle spalle, che ad oggi non riescono ad arrivare a fine mese.

La questione non riguarda di certo i paperoni italiani che, nonostante la crisi dalla quale cominciamo timidamente ad uscire, continuano a vivere le loro vite scintillanti fatte talvolta di sprechi inutili di denaro. Ma mentre molti imprenditori preferiscono sorvolare sulla questione, Flavio Briatore ha deciso di dire la sua, nel corso di un’intervista rilasciata a Bianca Berlinguer, durante la trasmissione Cartabianca, targata Rai 3. L’imprenditore si è lanciato in una serie di affermazioni che hanno letteralmente scatenato l’ira sui social network, quali “È ridicolo parlare del sacrificio di andare fuori casa: ma cosa vuol dire? Che vorrebbero andare a mangiare gli spaghetti con la nonna e la mamma tutte le domeniche?” e ancora “Se mi si dice che 1300-1500 euro sono un traguardo, io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese sinceramente”, dimenticando forse di quale sia la situazione attuale del Paese.

Non contento di quanto detto, ha poi continuato, affermando “Negli Stati Uniti i ragazzi a 16-17 anni lasciano le famiglie e cercano di trovare una strada loro. Gli italiani che sono arrivati a New York per fare i camerieri e i baristi 8 anni fa in questo momento hanno 12 ristoranti”, non pensando, probabilmente, a come siano differente le politiche sociali e del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Tali affermazioni hanno dato, come si diceva in precedenza, il là a feroci critiche sui social network, con gli utenti che hanno pesantemente criticato le dichiarazioni del marito di Elisabetta Gregoraci.

Insomma, forse talvolta sarebbe meglio riflettere qualche secondo in più, onde evitare uscite così poco felici, soprattutto visto il momento storico che stiamo vivendo.

