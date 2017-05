Flavio Insinna: il presentatore si scusa per gli insulti in TV

Il pubblico televisivo italiano ha sempre visto di buon occhio la simpatia di cuore di Flavio Insinna. Il conduttore romano, da anni al timone del quiz show “Affari tuoi”, da qualche giorno è al centro di una bufera mediatica, dopo che a “Striscia la notizia” hanno mostrato un video nel quale Insinna insultava una concorrente del suo programma.

La donna, Maria Rosaria Seracusa, è infatti stata apostrofata dal presentatore come “nana di m***a, da prendere a pugni nel basso ventre prima di farla tornare in onda”.

Frasi durissime, che hanno shockato buona parte del pubblico e che hanno profondamente amareggiato la povera donna, che ha scoperto dell’accaduto dopo la messa in onda del servizio da parte del telegiornale satirico di Mediaset.

Da parte sua Insinna, in queste ultime ore, ha fatto un passo indietro, riconoscendo l’errore compiuto e sul suo profilo Facebook ha scritto “Mi spiace davvero. Sono sempre io, nel bene e nel male. Sul lavoro sono pignolo, ossessivo, incessante. E so distruggere in un istante tutto il bello che ho costruito fino a un attimo prima. Sono bravissimo a passare subito dalla parte del torto. Odio i toni beceri ma poi sono un fenomeno a usarli. È successo tante volte (mi sono sempre scusato), potrebbe accadere ancora. Un’altra cosa che mi fa infinitamente tristezza, quanto le mie scenate, è che tutta questa pornografia televisiva con filmatini e vendetta incorporata sia fatta per cercare qualche straccio di punto di ascolto in più. Adesso però siamo saliti, anzi scesi di livello. Gli insulti, l’odio, i filmati rubati dal buco della serratura sono soltanto contro di me. Odio allo stato puro.”

Nel filmato mandato in onda da “Striscia la notizia” si sente inoltre Insinna apostrofare con ulteriori insulti i concorrenti dello show e descriverli come “merce”.

La signora Seracusa, intanto, sta valutando seriamente l’ipotesi di sporgere denuncia per quanto accaduto nei suoi confronti, d’altra parte un attacco così ingiustificato raramente passa impunito.

Insomma, una caduta di stile davvero inaspettata: ora non rimane che vedere quando e se la RAI deciderà di prendere provvedimenti nei confronti del conduttore romano.

