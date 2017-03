Francesco Totti si racconta da Costanzo: è in arrivo un altro figlio?

Francesco Totti è uno degli sportivi più famosi, ricchi e seguiti del mondo. Capitano della Roma da tanti anni, Francesco è noto anche per il suo carattere spontaneo e simpatico, che lo ha portato nelle case di milioni di italiani. La sua lunga relazione con Ilary Blasi lo ha fatto abituare a stare davanti le telecamere, perdendo un po’ della sua timidezza.

Totti ha deciso di tornare in TV, ospitato dal giornalista Maurizio Costanzo, nel programma “L’intervista”. Nel corso della chiacchierata con il re del giornalismo italiano, Francesco ha ripercorso a grandi linee la sua carriera, analizzando i momenti più belli e quelli più brutti; ha parlato di come gli sarebbe piaciuto poter vincere, assieme ai suoi compagni di squadra, la Champions League (uno dei pochi trofei non vinti dal campione del mondo 2006) e del suo futuro da dirigente della squadra capitolina. Riguardo a tale questione Totti ha dichiarato:

“Tra un anno? potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po’ di esperienza nel calcio ce l’ho. Terrei Spalletti allenatore, è il futuro della Roma; Il mio goal del cuore? Quello che ha fatto vincere alla Roma lo scudetto”.

Insomma, Francesco ancora deve decidere cosa farà realmente da “grande”, quando sarà costretto, per limiti d’età raggiunti, a lasciare i campi di gioco.

Dopo una lunga parentesi sulla vita professionale, Maurizio ha fatto anche qualche domanda riguardante la vita familiare e, ancora una volta, Totti non ha nascosto l’amore che lo lega, ormai da tantissimi anni, alla splendida conduttrice Ilary Blasi. I due, a quanto pare, starebbero addirittura pensando a un quarto figlio: la richiesta arriverebbe direttamente dal piccolo Cristian, che vorrebbe un altro fratellino.

Insomma, Francesco anche in questa intervista, che andrà in onda stasera, ha dimostrato di essere un campione sia sui campi che fuori. Guardatela, perché ci sarà da divertirsi!

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, today.it, tvzap.kataweb.it, forzaroma.info]

[foto: tgcom24.mediaset.it]