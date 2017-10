GF Vip, Cecilia Rodriguez parla di sua madre: ‘Era bellissima, una bomba sexy’

La mamma di Belen una “bomba sexy”. All’interno della casa del Grande Fratello i concorrenti vip si lasciano andare a molti racconti che riguardano la sfera personale. Cecilia Rodriguez parla spesso della sua famiglia, dell’Argentina e in una chiacchierata in giardino con gli altri inquilini della casa ha voluto ricordare il carattere e la bellezza di sua madre: “Quando era giovane mio padre dice che si giravano pure i tavoli a guardarla. Era timidissima ma una bomba sexy”.

Una forte somiglianza con Belen ma più timida. Cecilia, ricordando il carattere di sua madre, ha poi aggiunto: “Molto simile a mia sorella in tanti atteggiamenti, ma quell’altra zero vergogna, almeno si è lanciata. Mia mamma non ha fatto forse quello che voleva fare, avrebbe potuto fare la modella. Mio padre le aveva regalato anche un book dal fotografo. Penso che quel mondo l’affascinasse tanto, attraverso noi vive un po’ quello che avrebbe voluto fare, penso”.

La mamma dei fratelli Rodriguez ha scelto comunque una strada professionale molto importante quale quella dell’insegnamento. Ha lavorato come insegnante per i bambini down, un particolare che ha destato l’ammirazione di un altro concorrente del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio.

