Gigi D’Alessio alla conduzione di ‘Made in Sud’?

Gigi D’Alessio verso la conduzione di un programma tv? Secondo gli ultimi rumors, il cantante napoletano sarebbe stato contattato dai produttori di un programma televisivo. Parliamo di “Made in Sud”, fucina dei neocomici napoletani, alla cui conduzione potrebbe finire proprio Gigi D’Alessio. Non sarebbe certamente la prima prova di conduzione televisiva di D’Alessio, sebbene al momento pare abbia rimandato ogni decisione al dopo Sanremo. L’ultima apparizione al timone di una trasmissione televisiva è stata quella che lo ha visto condurre la serata di Capodanno su Canale 5.

“Non c’è nulla di chiuso”. Sul palco dell’Ariston si esibirà a Febbraio, con la canzone “La prima stella”, brano dedicato alla madre dell’artista. Al riguardo di una sua eventuale conduzione di “Made in Sud”, D’Alessio ha affermato: “Potrebbe essere un’avventura interessante, non mi spaventano le novità, ma… È presto e non c’è nulla di chiuso, in giro ci sono troppe chiacchiere. Prima hanno detto che era fatta con Amadeus, poi con me, poi di nuovo con Amadeus, ma invece…”. Chi sarà il prossimo conduttore del programma comico: Amadeus o Gigi D’Alessio? La Rai, prima o poi, dovrà decidere e potrebbe anche darsi, visto le chiacchiere di cui parla D’Alessio, che al posto di loro due ci sia un terzo nome da scoprire per la conduzione di “Made in Sud”.

(Fonte: ilmessaggero.it)

(Foto: Wikitesti)