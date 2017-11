Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez confessa: ecco perché ha lasciato Monte

Lasciarsi in diretta tv. È trascorso poco tempo da quando, in diretta televisiva, Cecilia Rodriguez, concorrente del Grande Fratello Vip 2017, ha lasciato il suo fidanzato Francesco Monte. Secondo il sito Blastingnews Cechu, la sorella di Belen avrebbe rivelato a Luca Onestini il motivo della rottura con il suo ex ragazzo.

Il motivo della rottura per Cecilia: la gelosia. La giovane showgirl argentina, a quanto sembra, avrebbe rotto la sua relazione a causa della gelosia del suo ex: “Io per esempio – ha raccontato Cecilia – amo ballare e quando passo una serata tra amici, mi piace divertirmi salendo a volte anche sui tavoli e fare casino in allegria, mentre queste cose per lui non sembrano affatto normali”.

Ignazio Moser favorito nella corsa al cuore di Cecilia? Per Moser, altro concorrente della casa con cui Cecilia ha instaurato un rapporto più che amichevole, le cose dovrebbero ora semplificarsi. Alla showgirl piace molto il carattere del ciclista, la sua vitalità ed ora non resta che vedere come si evolverà la conoscenza tra loro due dentro la casa e soprattutto fuori il programma. Chissà che non naufraghi tutto e ritorni a vincere l’ex, Francesco Monte. In amore, si sa, nulla è scontato.

(Foto: www.ilmessaggero.it)