Grande Fratello Vip: Clery fa pace con Edoardo

Edoardo entra nella casa per incontrare Corinne Clery. È passata una settimana dallo scontro televisivo tra Corinne Clery e Serena Grandi. Entrambe sono state legate in passato a Beppe Ercole, prima sposato con l’attrice italiana e poi con l’attrice francese, ed è proprio per questo motivo che i loro rapporti sono quasi sempre stati molto tesi sia nella loro sfera pubblica che privata. Edoardo, figlio di Serena e dell’ex marito Beppe Ercole, è entrato nella casa proprio per gettare le basi di un nuovo rapporto con la seconda famiglia di suo padre.

Ripartire da zero. Il figlio della Grandi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un obiettivo molto chiaro: “Voglio mettere il punto a una serie di situazioni che si sono protratte per tanto tempo. Voglio mettere un punto a questa storia. Spero che questo sia il presupposto per costruire delle basi per un rapporto sereno in futuro”. La Clery, entrata nella casa durante la sesta puntata, ha scritto questa settimana una lettera ad Edoardo, in cui ha affermato: “Spero che questo astio nel tuo cuore finisca. Devi sapere che tuo padre ti ha voluto davvero bene”. L’incontro tra i due è andato bene, l’attrice francese ha accolto con un abbraccio Edoardo, e gli ha detto: “Sono contenta che hai avuto il coraggio di venire qui”.

(Foto: Gossip)