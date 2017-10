Grande Fratello VIP: ecco la realtà su Giulia De Lellis

L’ultima settimana al Grande Fratello è stata piuttosto tribolata: in primis, ha fatto gran clamore l’eliminazione di Marco Predolin. Il presentatore 66enne, come tutti sapranno, è stato eliminato a causa di una bestemmia pronunciata nel corso della trasmissione.

C’è stato poi il bacio tra Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio, una sorta di protesta, a loro dire, contro l’omofobia. A proposito di omofobia, poi, c’è stata la lunghissima sfuriata di Alfonso Signorini nei confronti di Giulia De Lellis. Ricorderete, forse, che qualche giorno fa De Lellis, durante una diretta, ha detto “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘Non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio non gli dico di no, però poi glielo lascio”. La frase non è proprio andata giù a Signorini, che ha attaccato con una rara veemenza la starlette.

A sua difesa sono intervenuti Simona Izzo, secondo la quale Giulia sarebbe tutt’altra persona rispetto a quella che sta venendo fuori dal programma, e il suo fidanzato, Andrea Damante. Il giovane ha scritto un lungo post su Instagram nel quale dice “Ho molto pensato, alle circostanze che si sono venute a creare ieri sera in trasmissione,ero oltremodo combattuto di esternarli al mondo […]per aver visto , non solo la ragazza che io amo più profondamente al mondo , non solo la ragazza più dolce e sensibile dell’universo, quanto piuttosto una RAGAZZA DI VENTI ANNI, sbattuta al varco, al centro di un dibattito che ha superato ogni limite di eleganza, questi toni “accesi” per dirla in modo elegante, IO, non sono propri ne di Giulia, ne miei. […] Giulia, ha MAI nominato alcuna malattia, definendola scientificamente o descrivendola nei suoi discorsi, l’invettiva che le e ‘ stata rivolta e’ FALSA, non corrisponde al vero”.

Insomma, voi da che parte state? Credete che De Lellis abbia esagerato nella sua affermazione o che si sia trattato di una leggerezza che le andrebbe perdonata?

[fonti articolo: tvzap.kataweb.it, iltempo.it, it.blastingnews.com, ilafattoquotidiano.it]

[foto: fanpage.it]