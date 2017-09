Grande fratello VIP: iniziata la nuova stagione del reality più atteso

Alla fine la seconda stagione è iniziata. In molti, memori del grande successo della prima edizione, attendevano spasmodicamente la prima puntata del nuovo Grande fratello VIP e i loro desideri voyeristici sono stati esauditi ieri sera. Al timone, anche quest’anno, c’è lei, la bellissima Ilary Blasi, accompagnata dal suo fedelissimo commentatore/opinionista Alfonso Signorini; affianco ai due c’è una grandissima novità: anche la Gialappa’s Band, infatti, riveste il ruolo di commentatrice. Il trio di comici riuscirà sicuramente a rendere appetibile il programma anche a chi non lo segue assiduamente.

I protagonisti di quest’anno faranno parlare molto di sé: tra loro figurano l’attrice Serena Grandi, tornata al successo dopo anni di difficoltà, l’autore Cristiano Malgioglio, l’ex VJ e presentatore Daniele Bossari, il conduttore Marco Predolin, l’attrice e doppiatrice Simona Izzo (secondo indiscrezioni di corridoio, quella pagata più profumatamente), Lorenzo Flaherty, la starlette di Instagram Giulia De Lellis, il comico Gianluca Impastato, l’ex bagaglino Aida Yespica (già abbonata all’Isola dei famosi), Luca Onestini (per chi non segue Uomini e donne, è un ex tronista), Carmen di Pietro e ancora, il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, Ignazio, Cecilia e Jeremias Rodriguez (sì, qualora ve lo stiate chiedendo, sono i fratelli di Belen, che pur dovranno lavorare in televisione), le modelle Ivana Mrazova e Carla Cruz e Veronica Angeloni, pallavolista ed ex della nazionale italiana.

Naturalmente per dare un po’ di pepe alla prima puntata, sono già arrivate le minacce di abbandono da parte di Malgioglio, che proprio non voleva rimanere a Tristopoli (il nuovo nome dato al tugurio); altro momento chiave della serata, l’attrito tra Cristiano e i fratellini di Belen: secondo l’autore, infatti, i due sarebbero facilitati in quest’esperienza, potendo contare l’uno sull’altro.

A dover affrontare subito la prima nomination sono stati i nomi che, forse, suonano più nuovi alle orecchie del pubblico, nella fattispecie Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Luca Onestini, le due modelle.

A far gioire i vertici Mediaset il fatto che l’esordio di quest’anno abbia di gran lunga battuto quello dello scorso anno: la prima puntata della seconda edizione del Grande fratello VIP ha fatto registrare ascolti record, con 4,4 milioni di spettatori attaccati allo schermo.

Insomma, come volevasi dimostrare, anche quest’anno la casa più spiata della televisione riuscirà ad appassionare tante tante persone.

[fonti articolo: lastampa.it, ilfattoquotidiano.it, fanpage.it]

[foto: it.blastingnews.com]