Grande fratello Vip, Malgioglio parla del suo fidanzato

Cristiano Malgioglio parla della sua storia d’amore. Il compositore e paroliere siciliano ha confessato agli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip di avere una relazione con un irlandese di 35 anni (37 in meno rispetto a lui che ne ha 72). Malgioglio ha una relazione a distanza con il suo compagno sin dal primo giorno che si sono conosciuti: “Ho una storia che dura da quasi 12 anni. Però lui non è in Italia, vive a Dublino. Non ne parlo mai perché sono cose mie, ma sono qui al Grande Fratello per spogliarmi e per raccontarmi e questo è molto bello”.

Il colpo di fulmine al supermercato. La loro storia è nata mentre Malgioglio faceva la spesa: “Ho incontrato l’amore della mia vita in un supermercato, comprando degli yogurt. Ero con i miei amici a Dublino. Ho preso le cose di corsa al supermercato perché loro mi stavano aspettando in taxi e a un certo punto sbatto con il carrello contro di lui. Me ne ha detto di tutti i colori in inglese, io non ho capito niente. E pensavo: ‘Mamma mia, che bello ‘sto ragazzo, sono pazzo di lui’. L’ho detto ai miei amici: ogni sera andavamo in tutti i pub per sperare di incontrarlo. Il destino vuole che lo trovo la sera prima di partire. Ci siamo messi a parlare del più e del meno. I miei amici sapevano bene l’inglese. A un certo punto dico loro: ‘Prendete l’aereo, io rimango qui. Sono rimasto”.

Secondo quanto affermato da Malgioglio, il suo lui non si farà vedere in trasmissione “nemmeno se lo pagassero trantissimo, sa che sono qui e penso mi veda via internet”.

