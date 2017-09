Grande Fratello Vip, Simona Izzo: ‘Amanda Lear era un trans’

Amanda Lear? “Era trans, ha fatto l’intervento”. Simona Izzo, regista romana e moglie di Ricky Tognazzi, tra i partecipanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha espresso la sua verità sull’originaria sessualità di Amanda Lear. La Izzo, al riguardo, ha detto: “Era bellissima, di una bellezza mozzafiato. Ovviamente era un uomo prima, era una transgender, ha fatto un intervento. Certo, era trans”. Un argomento, quello della sessualità di Amanda Lear, di cui si discute ormai da decenni. La stessa cantante e musa di Salvador Dalì ha più volte sconfessato di non essere mai stato un ragazzo prima di intraprendere la sua carriera come fotomodella.

La regia ha mandato subito la pubblicità dopo le parole della Izzo. Sembra che dopo le affermazioni fatte dalla Izzo ai concorrenti della casa, la regia abbia subito mandato la pubblicità. Uno stacco vero e proprio, forse, con quelle parole che hanno messo in dubbio ancora una volta l’identità di Amanda Lear, costretta troppe volte a dover contrastare le voci che mettevano in dubbio chi fosse stata sin da giovane: “Qualsiasi cosa io dica – ha affermato in passato Amanda Lear –, è una voce che continua a girare da anni. Credo che mi abbia fatto un’enorme pubblicità, ho venduto tanti dischi. Dopo essermi fatta fotografare nuda, molti miei fan sono rimasti delusi vedendo che ero una donna come le altre”.

(Foto: Gossip Fanpage)