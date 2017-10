Grease: Stockard che ti è successo?

Grease è stato uno dei più grandi successi cinematografici di sempre: la storia, diretta da Randal Kleiser, che raccontava dell’amore tra Danny Zuko, interpretato da John Travolta, e Sandy Olsson ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Uscita nel 1978, la pellicola ha segnato il successo di attori quali lo stesso Travolta, di Olivia Newton John, Michael Tucci e Stockard Channing, indimenticabile nei panni di Betty Rizzo.

Ma a distanza di quasi 40 anni, come sono diventati gli interpreti? Di John Travolta sappiamo tutti tutto. L’attore ha preso qualche chilo e sembra si sia rivolto al chirurgo per qualche ritocchino qua e là, che ha un poco appiattito l’espressività facciale di John. Diversa è stata la strada di Oliva Newton-John, che ha mantenuto intatto il suo fascino, “invecchiando” benissimo e apparendo ancora oggi bellissima.

Lo stesso non si può dire di Channing: l’attrice, ospite da Lorraine (un talkshow inglese estremamente popolare in patria) si è mostrata al pubblico radicalmente cambiata, tanto da essere difficilmente riconoscibile anche a un occhio attento. I lineamenti della donna sono cambiati e della splendida ragazza degli anni che furono è rimasto davvero poco. Nessun problema per Stockard, però, che fiera del suo aspetto ha detto, giunta alla soglia dei 73 anni “Sono la teenager più vecchia e vivente al mondo”.

Insomma, Betty non sarà più la splendida rivale di Sandy, ma non c’è che dire, lo spirito è rimasto sempre lo stesso di quando aveva poco più che 30 anni.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ultimenotizieflash.com]

[foto: www.express.co.uk]