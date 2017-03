Il Boss delle Cerimonie: ecco la data della prima puntata

Il 24 marzo prossimo torna Il Boss delle cerimonie. La nuova stagione del Boss delle cerimonie inizierà il 24 marzo prossimo su Real Time. Nuovi episodi terranno compagnia agli affezionati fan del programma. Ogni venerdì, in seconda serata, si potrà osservare come si svolgono le feste nell’hotel – ristorante de La Sonrisa.

Prima puntata lo speciale #CiaoDonAntonio. In alcuni episodi sarà ancora presente Don Antonio Polese, scomparso il primo dicembre 2016. Sarà proprio la prima puntata, quella del 24 marzo, ad essere dedicata a Don Antonio: “Lo speciale – si legge nella nota di Real Time – è il modo migliore per introdurre la quinta edizione della serie. Si tratta di un collage della vita pubblica e privata del Boss. Si apre con la Sala Reale del Castello che ospita le sue spoglie e prosegue con i ricordi dei familiari, collaboratori e amici, intervallati da momenti persino esilaranti: dalla gita a Roma per acquistare il vestito per il 18esimo di Antonio Jr ai suoi tormentoni più spassosi. Suo il motto: “Noi non ospitiamo solo Lord ma trattiamo tutti da Re”.

Da venerdì 31 marzo si proseguirà con la tradizionale organizzazione delle cerimonie di ogni tipo ospitate nel cosiddetto Castello del Boss alle porte di Napoli: “La serie seguirà la cronologia degli eventi realmente accaduti: il Boss alle prese con i festeggiamenti, poi la malattia e gli ultimi istanti della sua vita fino ad arrivare alla riorganizzazione della famiglia e del castello dopo la sua morte”.

Appuntamento al 24 marzo prossimo con Il Boss delle Cerimonie su Real Time in seconda serata.

(Fonte: Real Time)

(Foto: Real Time)