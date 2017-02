Isola dei famosi 2017: Degan salvo, Urtis fuori

Come ogni anno, l’Isola dei famosi tiene incollata agli schermi TV milioni telespettatori in tutta Italia. Vedere le vicissitudini che devono affrontare i VIP è sempre divertente, anche quando scoppiano liti o semplici discussioni tra i protagonisti. Quest’anno di liti e discussioni non ne sono mancate, così come non sono mancate eliminazioni più o meno eccellenti.

Nell’ultima puntata andata in onda, a lasciare l’isola è stato il chirurgo estetico delle star, Giacomo Urtis, come deciso dal pubblico a casa. Il dottore era in nomination con Raz Degan: prima di lasciare l’Honduras, il medico si è pubblicamente scagliato contro gli altri naufraghi che lo avevano votato. Il medico non era da “solo” nel momento peggiore: alcuni suoi compagni hanno preso pubblicamente le sue difese, in primis Giulia Calcaterra ed Eva Grimaldi, secondo le quali Degan cambierebbe il suo comportamento in base alle situazioni.

Proprio questo atteggiamento ha fatto sì che l’ex di Paola Barale riandasse in nomination, questa volta al fianco di Massimo Ceccherini: il comico toscano sembra proprio non riesca ad accalappiare le simpatie dei suoi colleghi, su tutti Samantha De Grenet. La showgirl si è scagliata contro Ceccherini durante uno dei suoi continui teatrini che, forse, cominciano a fiaccare gli altri naufraghi. Samantha avrà agito così, forse, anche in quanto leader della settimana: ricordiamo che il leader della settimana non può andare in nomination.

Insomma ora non ci rimane che attendere la prossima settimana per sapere chi saranno i nuovi nominati e il prossimo eliminato. Voi su chi puntate?

[fonti articolo:iltempo.it, lastampa.it, ilgiornale.it]

[foto: ilgiornale.it]