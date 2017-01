Isola dei famosi 2017: è già bufera sul reality show

L’Isola dei famosi è uno dei formato più di successo degli ultimi anni ma, in ogni edizione, c’è sempre qualche colpo di scena in agguato. Nonostante l’edizione 2017 cominci solo il 30 Gennaio, già sembra che ci sia stata la prima eliminazione. Sì, avete letto bene, eliminazione.

Come forse già saprete, tra le persone reclutate per prendere parte all’avventura figuravano anche Wanna Marchi e Stefania Nobile, le due teleimbonitrici che hanno passato gli ultimi anni in carcere, per varie faccende giudiziarie che, a loro tempo, fecero grande scalpore alle nostre latitudini. La loro partecipazione, stando a quanto sostenuto da Tvblog sarebbe ancora incerta e pertanto si attendono notizie che possano chiarire in maniera definitiva la situazione. Fatto sta che la loro presenza, laddove venisse confermata, potrebbe portare grandi benefici, almeno per quel che riguardo lo share.

Tra i nomi di chi si sarebbe battuto contro madre e figlia, secondo voci di corridoio, figurerebbe anche quello di Antonio Ricci: fu infatti proprio Ricci, grazie alla sua trasmissione “Striscia la notizia” a incastrare le due donne per truffa. Al loro posto potrebbe esserci Samantha De Grenet.

Altra assenza ormai praticamente certa sarà quella di Giulia De Lellis, fidanzata del tronista Andrea Damante, che nel 2016 ha preso parte alla versione VIP del Grande Fratello.

Tra gli altri problemi che dovrà affrontare la produzione de “L’Isola dei famosi”, c’è anche il fatto che parte del pubblico non abbia apprezzato la presenza di Stefano Bettarini come inviato. Il posto di Alvin è stato infatti preso dall’ex di SuperSimo. Le confessioni spavalde fatte al Grande Fratello VIP hanno indispettito buona parte del pubblico e ora sarà lui a dover risalire la china.

Insomma, questa nuova edizione dell’Isola ancora deve iniziare, ma già fa chiacchierare molto di sé.

[fonti articolo: it.blastingnews.com, ilsussidiario.net]

[foto: bitchyf.it]