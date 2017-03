Isola dei Famosi 2017: Imma Battaglia prova a includere Raz Degan

Non c’è pace per Raz Degan sull’Isola dei Famosi ma in suo soccorso è scesa una delle naufraghe, Imma Battaglia, che sta provando a ricucire la ferita tra Raz e il gruppo. Una missione non facile perché, a detta della Battaglia, “è difficile interagire con Raz Degan, ma Giulia Calcaterra lo provoca”.

Riuscirà a riportare Raz Degan nel gruppo? A sostenere quanto sia difficile interagire con Raz Degan è anche Simone Susinna: “Quando ce l’ho davanti e gli dico determinate cose, nemmeno risponde. Come fai ad avere un confronto? Posso provarci una volta, due volte, poi non gli vado dietro. Un passo deve farlo anche lui, non possiamo farlo solo noi”. La Battaglia sa bene cosa vuole dire Susinna perché lei stessa ha provato diverse volte a parlare con Degan: “Io ho provato – ha risposto la Battaglia – in tutti i modi a dirgli ‘Mangiamo là, andiamo là’. Ma niente. Però bisogna partire dal principio che non siamo tutti uguali”.

Calcaterra provoca Degan. La Battaglia ha anche notato la provocazione della Calcaterra nei confronti di Degan durante il momento della pesca ed è così intervenuta: “Lo sai quanta energia state sprecando? Per esempio, al momento della pesca, Giulia l’ha buttata subito in provocazione. Non si fa”. Riuscirà Imma Battaglia a riportare Raz Degan nel gruppo con gli altri naufraghi?

(Foto: Isa e Chia)