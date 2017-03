Isola dei famosi 2017, Paola Barale: “Con Raz ci amiamo, vado a trovarlo sull’isola”

Paola Barale ci ha messo la faccia ed è stata presente, ieri sera, alla diretta dell’Isola dei Famosi 2017. Lo ha fatto rispondendo a tutti coloro che le chiedevano di intervenire per Raz. Da diverso tempo ormai l’ex regista, ora naufrago sull’Isola, vive isolato dal gruppo e in uno stato di scontro continuo con gli altri naufraghi.



Paola Barale ha difeso Raz Degan. Si sono lasciati ormai da diverso tempo ma il loro rapporto di affetto e stima non si è mai fermato. Tant’è che Alessia Marcuzzi presenta così Paola Barale in studio: “Tutti ti volevano in puntata a parlare di Raz anche se vi siete lasciati da tempo. Siete un po’ Al Bano e Romina 2.0”. La showgirl difende il suo ex e afferma quanto la sua personalità sia complessa: “E’ indomabile, contorto e meraviglioso… se riesci ad entrare dentro il suo mondo ti porta in posti incredibili”.

Paola Barale a Raz Degan: “Prova a superare i tuoi limiti”. Finché non arriva il primo contatto video tra i due e Raz accoglie così la sua ex: “Ciao bionda. Sto bene baby. Sto guardando una stella”. La Barale coglie la palla al balzo per andare dritta la nocciolo della questione: “Sei un bono della madonna! Alessia vedi, l’ho sopportato 13 anni perché è un po’ paraculo. Raz non arrabbiarti ma il tuo limite è condividere, devi provare a superarlo”.

Raz: “Non posso essere falso davanti le telecamere”. Lui controribatte alla sua ex affermando di essersi messo in gioco per come è, senza finzioni: “Ho dato tutto me stesso e sono stato sputato fuori. Non posso essere falso davanti alle telecamere, questo è il mio io. Perché Giulia? E’ come una zanzara sulla mia spalla, ogni volta che mi giro lei c’è”.

Paola Barale sull’Isola? Scatta così la proposta della Marcuzzi a Paola Barale: “Paola non è che ti va di fargli una visita di persona?”. La showgirl ci pensa un po’ e poi decide e lascia andare un probabile sì. Insomma, vedremo a breve anche la Barale sull’Isola? Sbarcherà per condividere la capanna con il suo ex Raz Degan?

(Foto: UrbanPost)