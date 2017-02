Isola dei Famosi 2017: Paola Barale scende in difesa di Raz Degan

Paola Barale questa sera in studio alla diretta dell’Isola. Raz Degan è in difficoltà con il gruppo degli isolani vip in salsa 2017 e a scendere in suo aiuto ci pensa Paola Barale. L’ex del regista palestinese ha annunciato che sarà in studio “per chiacchierare con Raz Degan”. Questa sera sarà presente alla diretta dell’Isola per interfacciarsi con il suo ex compagno e chissà cosa succederà.



Naufraghi contro Degan. I compagni d’avventura di Raz Degan sono sempre più coesi nell’attaccarlo e negli ultimi giorni si sono spinti anche oltre con toni e parole che non sono piaciuti a molti spettatori dell’Isola. Raz è stato definito “un cane” e la sua capanna è stata definita la sua “cuccia”. Il naufrago Giulio Base si è rivolto a lui con l’appellativo di “matto”.

Paola Barale: “Lunga vita a Raz sull’isola”. L’unica che si è dissociata da questi comportamenti offensivi verso Raz Degan è stata Nancy Coppola che ha chiesto a tutti di fermarsi perché Raz “non è un cane! Siete troppo pesanti e cattivi con lui”. Non resta che aspettare la diretta dell’Isola dei Famosi di questa sera per vedere quali reazioni susciterà in Raz Degan e nel gruppo di naufraghi la discesa in campo di Paola Barale. La showgirl ha deciso di esserci in prima persona ma già nei giorni scorsi aveva preso le difese del suo ex fidanzato sui social: “Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso – aveva scritto la Barale -, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi…per questo auguro lunga vita a Raz sull’isola. Io sto con Raz, buona fortuna”.



(Foto: Tvzap – Kataweb)