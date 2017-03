Isola dei Famosi: è di nuovo amore tra Paola Barale e Raz Degan

Paola Barale è sbarcata sull’Isola dei Famosi e Raz Degan non solo l’ha accolta a braccia aperte ma è palese come la loro storia non sia mai finita. La bionda ex compagna di Raz Degan ha accettato di sbarcare sull’Isola per passare una notte da sola con l’uomo che non ha mai smesso di amare. L’accoglienza a Cayo Bolano che gli riserva Degan è da notte romantica: “Tu non hai capito – afferma Raz -, adesso ti preparo un castello”. Tra i due scattano subito abbracci, baci e il cielo dell’Honduras diventa il set di un amore ritrovato.

Raz Degan è felice di ritrovare la sua amata: dopo di lei non ha avuto altre donne. Il regista e attore israeliano, da diverso tempo in conflitto con il resto del gruppo, ha trovato all’improvviso una persona con cui condividere la sua solitaria vita sull’Isola. Degan e la Barale sono stati insieme per ben quattordici anni che, di fronte al fuoco, sembrano ravvivare: “Trovare Paola con me è un miracolo – ha detto il naufrago -, è un dono caduto dal cielo. Averla qui è un sogno, dopo di lei non ho avuto un’altra donna”. Un legame che li ha portati in giro per il mondo: “siamo stati in tutti i continenti. Abbiamo fatto dei viaggi memorabili“.

Degan non smette di rivolgere tutta la sua attenzione verso la Barale e si rivolge a lei chiamandola “amore” e invitandola a stare attenta, ad indossare le scarpe perché “è pieno di coralli”. E lui che le dice di essere contento “di fare le cose come ai vecchi tempi”. E qui parte la frecciatina della showgirl che gli risponde in maniera affettuosa: “Ma quali vecchi tempi che a casa non facevi mai niente… scusa se te lo dico!”. Come andrà tra i due? Riuscirà Paola a far riavvicinare Raz Degan al gruppo degli altri naufraghi?

(Foto: melty)