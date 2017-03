Isola dei Famosi: ecco il cachet pagato a Paola Barale per la sorpresa a Raz Degan

Una notte da 100 mila euro. Sarebbe questa la cifra attorno alla quale si aggira il compenso percepito da Paola Barale per fare una sorpresa al suo ex compagno Raz Degan. A svelare la cifra che avrebbe incassato la Barale, è stato il settimanale Oggi. Un compenso che ha fatto sì che sul web iniziassero a circolare un po’ di dubbi sulla reale motivazione che ha spinto la bionda showgirl e conduttrice a partecipare alla visita lampo a Degan in Honduras. È vero amore che ritorna tra i due o si tratta solo di visibilità per la carriera della Barale e di Degan?

Amore o visibilità: è questo il vero dilemma? La storia tra Raz Degan e Paola Barale è durata oltre dieci anni ma, da qualche anno, non sono più assieme sebbene tra i due sia ancora vivo un grande rispetto e sentimento. La bionda ex compagna di Raz Degan ha accettato di sbarcare sull’Isola per passare una notte da sola con l’uomo che non ha mai smesso di amare. L’accoglienza a Cayo Bolano che gli ha riservato Degan è stata da notte romantica: “Tu non hai capito – ha affermato Raz la sera che è arrivata la Barale-, adesso ti preparo un castello”. Resta da capire, quindi, se si tratta di chiacchiere del web o realtà? Forse saranno proprio i due interessati a svelare la verità.

(Foto: Today)