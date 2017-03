Isola dei Famosi, eliminata Eva Grimaldi

Un’edizione travagliata quest’ultima dell’Isola dei famosi, che ha visto in alcuni personaggi i veri pilastri: tra questi figurano di certo il modello israeliano Raz Degan, la showgirl Samantha De Grenet e l’attrice Eva Grimaldi.

Quest’ultima è stata capace di attirare a sé molte attenzioni soprattutto a seguito del suo coming out e della sua dichiarazione d’amore pubblica alla sua compagna di vita, Imma. Proprio Grimaldi, in questi ultimi giorni, è tornata ad essere uno dei grandi protagonisti dell’Isola: l’attrice, infatti, è stata eliminata tramite il televoto. Il pubblico ha dunque preferito mandarla sull’isola dei primitivi, sulla quale Eva ha rincontrato Moreno. Eva, come era facilmente pronosticabile, ha deciso di rimanere sull’isola e, grazie anche all’aiuto di Moreno, riesce a tornare sorridente.

Prima di essere “esiliata”, Eva ha avuto la possibilità di nominare uno dei suoi ex compagni, grazie al bacio di Giuda: la nominata di Grimaldi è stata, senza troppe sorprese, Samantha De Grenet, che in questo periodo non sembra proprio passarsela bene sull’Isola.

Sull’Isola dei primitivi, Eva e Moreno sono riusciti a superare la prova e hanno vinto un sacco di farina, per poter mangiare qualche cosa di più nutriente.

Intanto sull’isola dell’Homo Sapiens arriva il momento delle nomination: Malena, Nancy e Simone votano Giulio; Giulio e Samantha votano a loro volta Malena. Samantha finisce in nomination a causa del voto di Raz, nominato leader della settimana.

Insomma, la fine del programma si avvicina sempre di più: chi arriverà in finale e vincerà il reality?

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, lastampa.it]

[foto: lastampa.it]