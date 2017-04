Isola dei famosi, Eva Grimaldi: “Raz Degan è ignorante”

Eva Grimaldi: “Raz Degan è ignorante”. La Grimaldi ci va giù duro con Raz Degan, il naufrago leader e solitario, e per eliminarlo dalla gara propone a Malena e Nancy Coppola un patto per la finale: “Se Malena non esce e in tre nominiamo Raz, lo possiamo mandare in nomination subito”. I naufraghi hanno lasciato la spiaggia e il loro pensiero è rivolto a vivere queste ultime ore e a vincere la finale sempre più vicina.

La finale sarà tra Eva Grimaldi, Malena, Nancy Coppola, Simone Susinna e Raz Degan. La Grimaldi non sembra avere un problema solo con Raz ma anche con il cibo che, sull’Isola, scarseggia e di certo non è come quello di casa propria. Nel corso di una delle ultime notti non è riuscita a contenere la sua fame ed ha mangiato il riso contenuto nella ciotola, salvo poi essere scoperta da Nancy Coppola: “La ciotola era piena, stanotte Eva se l’è mangiato tutto – ha affermato la cantante napoletana. Ecco perché ha detto ‘oggi non mangio’. Diceva di averne mangiato solo un po’ e invece l’ha mangiato tutto. Qua stiamo senza mangiare e non sappiamo se andiamo via oggi o domani”.

Nel mirino di Eva è finito anche Simone, reo con Raz, di non saper trattare le donne: “Come sono ignoranti, fanno la guerra a noi. Non siamo andati noi a fare la guerra a loro. Noi andiamo d’accordo con gli uomini. (…) Come Simone ha ripudiato Malena qui sull’isola, lo fa anche nella vita. Come Raz non considera le donne al pari degli uomini lo fa anche nella vita. Mi dispiace pensare che l’isola non li abbia fatti cambiare. (…) Voglio vincere perché ci ho messo la faccia, mi sono denudata da tutto. Non dovrebbero vincere né Simone, né Raz perché non c’è lealtà. Soprattutto Simone, almeno Raz mi diverte. Mi dispiace arrivare in finale con il pentagono distaccato. A questo punto è meglio un trittico vero“.

La zattera parte inizialmente senza Raz che, poi, raggiunge il gruppo a nuoto (ha fatto tardi per liberare i paguri). La gara dell’Isola dei Famosi entra così nella fase finale. Raz Degan andrà in nomination? Chi vincerà la finale?

(Fonte: gossip.fanpage.it)

(Foto: Ultime Notizie Flash)