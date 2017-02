Isola dei Famosi, lo sfogo di Giulia: “Raz mi ha messo le mani in faccia”

Giulia Calcaterra ha paura di Raz Degan. Nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex velina Giulia Calcaterra, ha deciso di nominare Raz Degan a causa di un brusco gesto fatto contro di lei non ripreso dalle telecamere.



Giulia: “Raz mi ha messo le mani in faccia e mi ha spinto”. Giulia Calcaterra ha raccontato quanto successo tra lei e il regista durante la nomination. Solo in questo momento, quando Alessia Marcuzzi le ha chiesto chi voleva votare, ha vuotato il sacco contro l’altro naufrago dell’Isola: “Nomino Raz Degan perché con me non si rapporta bene. E poi la scorsa settimana ha fatto un gesto che mi ha dato parecchio fastidio. Ha avuto un comportamento brusco nei miei confronti che non avete filmato. Mi ha preso la testa e mi ha messo la sua fronte contro la mia dicendo: ‘Tu non mi devi insegnare nulla’. E poi mi ha spinto via. Me l’ha giurato che me l’avrebbe fatta pagare perché in puntata gli avevo fatto alcune osservazioni”.



Secondo Calcaterra Raz Degan è falso. L’accusa dell’ex velina non si ferma solo a questo episodio di scontro fisico e verbale avuto con Raz Degan e va oltre: “Lui è falso – afferma Calcaterra – perché prima ha avuto quella brutta reazione nei miei confronti, poi, visto che è finito in nomination mi ha chiesto scusa. Lui fa finta. Lui cambia davanti alle telecamere. Ale, pensa che quando ci sono le telecamere lui ci dice: ‘Occhio che ci sono gli squali’. Raz Degan non è come pensate. Oltre ad aver fatto questo, ha cercato anche di mettermi contro due miei amici, Simone e Giulio”. Chi dice la verità?

(Foto: Melty.it)