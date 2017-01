Isola dei Famosi, Luxuria choc: ” Una concorrente cercò di corrompere i cameraman”

L’Isola dei famosi di quest’anno, ancor prima di iniziare, ha già fatto scoppiare due polemiche non da poco: la prima, come forse ricorderete, riguarda l’esclusione delle teleimbonitrici Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile; la seconda è invece relativa alla partecipazione di Stefano Bettarini nei panni di inviato dall’Isola, ruolo ricoperto in precedenza da Alvin.

A gettare ancor più benzina sul fuoco ci pensa un’ex concorrente del reality, Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare, che da quest’anno rivestirà il ruolo di opinionista, ha scherzato sul suo incarico, dichiarando sulle pagine del settimanale Chi: “Fino alla scorsa stagione all’Isola dei famosi c’erano due opinionisti, un uomo e una donna. Quest’anno, prendendo me, hanno risparmiato, due al prezzo di uno”. Dopo un inizio scherzoso, l’ex deputata e concorrente, getta un’ombra sull’edizione che la vide partecipare, affermando che all’epoca una concorrente cercò di corrompere i cameraman offrendo loro del sesso in cambio di panini e viveri di vario genere.

Dopodiché Vladimir torna anche a parlare delle vicende riguardanti Marchi/Nobile e Bettarini. Riguardo alle prime due, Luxuria afferma: “ Non sono un magistrato e non sono una vittima dei loro raggiri. Come opinionista avrei giudicato le Marchi solamente per il loro comportamento sull’Isola. Quanto a Bettarini mi sono espressa su di lui in una puntata del Costanzo show condannando l’episodio in cui elencava le sue conquiste, dopodiché non è che la critica nei suoi confronti debba durare per tutta la vita: lui si è scusato, ha capito di aver fatto una stupidaggine”.

Insomma una Vladimir Luxuria magnanima. Ora non ci resta che vederla rivestire i panni di opinionista in quella che, probabilmente, sarà l’edizione più chiacchierata -e forse divertente- dell’Isola dei famosi.

[fonti articolo: blitzquotidiano.it, ilgiornale.it]

[foto: today.it]