Isola dei Famosi, Massimo Ceccherini si ritira: “Non ce la faccio più”

Massimo Ceccherini ha ufficialmente abbandonato l’Isola dei Famosi. Dopo diversi giorni di ‘ripensamenti’, l’attore toscano si è ritirato dal programma. Per poter essere squalificato si è spinto nella zona riservata alla troupe. Una volta sulla barca di produzione, appena ritiratosi, Ceccherini si è lasciato andare: “Mi sento vecchio, son stanco fisicamente, voglio tornare a casa, mi manca la mì moglie. Di sicuro mi pentirò della scelta, ma ora come ora voglio andare via e devo andare via! Non ce la faccio più a stare qui. È stato bello”.

Ceccherini, il quale negli ultimi giorni era apparso nervoso, non ha retto alle condizioni del programma: troppo provato dalla fame e dalla lontananza da casa. In più gli ultimi litigi con Moreno e Raz Degan hanno effettivamente messo il punto esclamativo sulla fine della sua avventura sull’isola. Ancora una volta quindi Massimo Ceccherini si è autoescluso dal programma. Solo qualche anno fa, l’attore era stato squalificato per aver bestemmiato in diretta.

Ceccherini era in nomination con Raz Degan. A causa del ritiro di Ceccherini la sessione di televoto aperta nella puntata del 20 febbraio è stata chiusa e annullata e di conseguenza tutti i voti espressi in questa sessione sono stati annullati. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

[Fonte articoli: gossip.it; tgcom24.com]

[Foto: funweek.it]